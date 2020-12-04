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04.12.2020 18:48
Рубрика: Власть

Путин попросил Грефа не забывать про банк в экосистеме "Сбера"

Текст: Кира Латухина
Президент поставил "Сбербанк" в пример работы в высокотехнологичной сфере, но напомнил, что в первую очередь - это банк, и он должен соблюдать все требования Центробанка.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Сбербанк демонстрирует хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере", - оценил Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Сбер создал новую цифровую платформу, так называемую экосистему, - мы с вами об этом говорили еще несколько лет назад, и вы активно к этому двигаетесь, это здорово, это действительно впечатляет", - сказал главе "Сбербанка" Герману Грефу президент. "Систему, где гражданин может получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг: вызвать такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию, и все это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую команду", - отметил он.

"При этом, Герман Оскарович, просил бы вас не забывать, что банк был создан еще в 1841 году, - обратился к истории Путин. - Создатели банка, сберкасс тогда, конечно, не могли даже в самых смелых фантазиях представить, что такое возможно". "Но все-таки нужно не забывать, что Сбер хоть и экосистема, но это банк в первую очередь, и требования Центрального банка к финансовому учреждению должны соблюдаться", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Компании Финансы Сбербанк

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