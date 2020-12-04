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04.12.2020 16:16
Рубрика: Происшествия

Глава владимирского департамента задержан за взятку в 9 млн рублей

Текст: Антон Валагин (Владимир)

СК раскрыл подробности задержания главы департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области. Павлу Панфилову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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По версии следствия, в ноябре 2019 года чиновник предложил главе строительной фирмы за девять миллионов рублей обеспечить победу его компании в тендере на постройку социального объекта на средства нацпроекта. Тот согласился и его компания получила контракт на 460 с лишним миллионов рублей.

Как считает СК, в декабре Панфилов через подконтрольное юрлицо при помощи фиктивных договоров получил от генерального директора компании девять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

- Свою вину обвиняемый не признал, - сообщили в управлении СК по региону. Следователи направили в суд ходатайство о заключении Панфилова под стражу.

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