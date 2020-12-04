Москву ждет аномально высокое давление, как в шахте

В столице в предстоящие выходные прогнозируется рекордно высокое атмосферное давление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на погоду в столичном регионе повлияет сибирский антициклон "Хавьер", который очистит небо от серых туч. Похолодание будет сопровождаться рекордным ростом атмосферного давления. В выходные показания барометров, по прогнозам синоптиков, достигнут пика. В воскресенье, например, ожидается давление 767 мм рт. ст., а это выше рекорда 2002 года и на 22 единицы больше нормы.

- По ощущениям это сравнимо с погружением в шахту глубиной 260 метров, - сказал Тишковец в эфире Радио "КП".

Высокое давление может сказаться на самочувствии метеозависимых людей и вызвать метеопатию.