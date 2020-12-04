Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование тройного убийства

Корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали, что, по имеющимся данным, в пятницу в СНТ "Малахит" в сгоревшем доме были обнаружены фрагменты тел троих человек: супругов и их 16-летней дочери. Также рядом с участком был найден сгоревший автомобиль семьи. Семья москвичей перестала выходить на связь несколько дней назад после того, как уехала на дачу под Волоколамском.

По факту убийства следственным отделом по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Как отметили в надзорном ведомстве, по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации деятельности правоохранительных органов на месте происшествия находится Волоколамский городской прокурор Сергей Молочков.