Слушатели детских технопарков Москвы победили на международных конкурсах

В столице действует 18 детских технопарков. Ежегодно в них обучаются более 150 тысяч школьников. Заммэра Наталья Сергунина рассказала:

- Мы рады тому, насколько высокий уровень подготовки показывают ребята: каждый год они становятся победителями и призерами не только на крупных российских, но и на международных соревнованиях, - сказала Наталья Сергунина.

Например, Анна Левченко из детского технопарка "Альтаир", действующего на базе Российского технологического университета, стала одной из четырех победителей на Международном онлайн-форуме научной молодежи "Шаг в будущее" в номинации "Абсолютное первенство". Ее наградили за лучший проект в области наук о жизни. Он посвящен развитию генетических методов лечения наследственных и приобретенных заболеваний.

В финале онлайн-форума приняли участие школьники и студенты первых курсов вузов из России, Китая, Индонезии, Италии, Испании и Португалии. Анна вошла в состав российской команды в мае этого года благодаря победе в дистанционном туре национального соревнования молодых ученых в рамках Всероссийского форума научной молодежи "Шаг в будущее". В сборную России включили трех участников - они были отобраны из 60 лучших авторов выставочных работ.

Еще один выпускник детского технопарка "Альтаир" - Федор Седов из школы №1329 - стал победителем другого международного конкурса научно-исследовательских и инженерно-технических проектных работ под названием "Ученые будущего". Он занял первое место в номинации "Программирование" с проектом "Wavenote - приложение умных заметок для музыкантов", который разработал во время обучения по программе "ИТ-школа Samsung". Приложение позволяет сохранять нотную запись, проигрывать музыку и открывает другие возможности использования музыкальных программ. Проект Федора полезен как для профессиональных музыкантов, так и для людей, которые только начинают изучать нотную грамоту.

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