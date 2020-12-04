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04.12.2020 23:55
Рубрика: Происшествия

В ДТП с маршруткой под Тверью пострадали 11 человек

В Бологовском районе Тверской области маршрутное такси лоб в лоб столкнулось с легковушкой, передает ТАСС. Пострадали не менее 11 человек.

Фото: Пресс-служба ГУВД России по Кубани
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"В маршрутке Ford Transit - восемь пострадавших, еще трое пострадавших в автомобиле Chevrolet Niva", - уточнили агентству очевидцы аварии.

Двое пострадавших - в тяжелом состоянии и их направили в в больницу Вышнего Волочка. Водителя маршрутки после столкновения удалось деблокировать лишь спасателям.

По предварительным данным, микроавтобус принадлежал строительной компании и вез людей из Новгородской области в Москву на работу. Причины аварии выясняются.

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