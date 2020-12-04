В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса

Будет использоваться российская вакцина "Спутник V", открыто 70 пунктов вакцинации. Они начнут работать с завтрашнего дня. Пока с помощью электронного сервиса на прививку могут записаться те, кто ежедневно по долгу службы контактирует с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб.

"В первую очередь по поручению президента и мэра мы вакцинируем основные группы риска, - отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Обращаю внимание, что получить прививку смогут не только врачи и педагоги. Санитары в больнице, сотрудники школы, социальные работники трудятся в коллективах, где много контактов с жителями".