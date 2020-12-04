В Москве завели дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19

Лефортовская межрайонная прокуратура отменила необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела о подделке документов, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы. Речь шла о заявлении представителя частной лаборатории о продаже в интернете заведомо поддельных медицинских справок без реального прохождения медицинского осмотра, выданных якобы от имени лаборатории.

Прокурорская проверка показала, что неустановленное лицо незаконно изготовило медицинскую справку об отрицательном результате теста на COVID-19 от имени лаборатории. После этого злоумышленник через интернет и курьерскую службу, незаконно продал подлельную справку за 2500 рублей.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ.

Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратуры Москвы.