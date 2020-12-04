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04.12.2020 17:08
Рубрика: Происшествия

В Москве завели дело по факту сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19

Текст: Иван Егоров

Лефортовская межрайонная прокуратура отменила необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела о подделке документов, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы. Речь шла о заявлении представителя частной лаборатории о продаже в интернете заведомо поддельных медицинских справок без реального прохождения медицинского осмотра, выданных якобы от имени лаборатории.

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Прокурорская проверка показала, что неустановленное лицо незаконно изготовило медицинскую справку об отрицательном результате теста на COVID-19 от имени лаборатории. После этого злоумышленник через интернет и курьерскую службу, незаконно продал подлельную справку за 2500 рублей.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой отменено, по результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 (сбыт поддельного документа) УК РФ.

Ход расследования дела поставлен на контроль прокуратуры Москвы.

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