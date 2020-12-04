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04.12.2020 13:09
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье блогеру предъявлено обвинение после смерти девушки на стриме

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет по Московской области объявил, что в Раменском городском округе блогеру Стасу Решетникову предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
Фото: youtube Фото: youtube
Фото: youtube

Как уточнила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по области Ольга Врадий, 30-летнему блогеру предъявлено обвинение по ч.4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

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В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнила представитель ведомства.

Напомним, что 2 декабря утром в доме блогера бригадой скорой помощи была констатирована смерть девушки. Следствие уточнило - на теле погибшей видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Но в прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также "иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия".

Врадий говорит, что, по данным эксперта, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее 3-х воздействий по лицу.

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В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились. Расследование продолжается, сказала Ольга Врадий.

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