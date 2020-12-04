В Подмосковье убили семью из трех человек

В Московской области убита семья из столицы: двое супругов и их 16-летняя дочь.

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК региона, несколько дней назад москвичи поехали к себе на дачу в Волоколамск. Недавно семья перестала выходить на связь.

Тела мужчины, женщины и девочки-подростка нашли в их сгоревшем доме на окраине товарищества "Малахит". Также был найден обгоревший автомобиль семьи.

Следователи возбудили уголовное дело о тройном убийстве. Оперативники осматривают место происшествия, изучаются версии и мотивы преступления.