В Рязани задержан курьер с 13 килограммами наркотиков

В Рязани задержали курьера, поставлявшего наркотики в несколько регионов России. Полицейская операция проводилась совместно с коллегами из регионального УФСБ и при поддержке спецназа "Гром", сообщает сайт УМВД по региону.

Межрегиональный курьер - ранее судимый гражданин страны ближнего зарубежья был задержан при транспортировке наркотиков. Мужчина подозревается в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенный группой по предварительному сговору.

Наркокурьер перевозил запрещенные вещества в машине своей знакомой. За обшивкой багажника были тайники, в которых оперативники обнаружили пакеты с таблетками и кристаллическим веществом. Позже экспертиза подтвердила, что это наркотические вещества. Общий вес изъятого - 13 килограммов. По информации полиции, этого количества хватило бы на 130 тысяч разовых доз.

По версии следствия, задержанный поставлял наркотики в регионы России, которые затем реализовывались через интернет-магазины. Возбуждено уголовное дело, задержанный арестован.