Вакцинация от коронавируса в Москве: как это будет

В субботу, 5 декабря в Москве начнется вакцинация добровольцев от коронавируса. Корреспонденты "РГ" отправятся в одно из городских медучреждений, где открыты прививочные пункты, и расскажут обо всех нюансах вакцинации.

В пятницу с утра началась электронная регистрация на прививку. На данном этапе возможность привиться получила следующая группа: работники образования, здравоохранения, социальных служб. В первые же часы после старта записи свои заявки оставили более 5 тысяч добровольцев. В основном это врачи, медсестры, санитары, социальные работники.

Оборудовано в общей сложности 70 прививочных пунктов. Там созданы все условия не только непосредственно для вакцинации, но и для хранения запасов отечественной вакцины "Спутник V". Использовано новейшее холодильное оборудование.

В субботу сотрудники "РГ" и первые добровольцы подробно расскажут об остановке на прививочных пунктах и особенностях их работы.