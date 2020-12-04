Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар

Новости

В Татарстане рестораны и бары будут работать в новогоднюю ночь 09:13
Оперштаб: Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:09
Байден заявил о многостороннем подходе к России 09:04
СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ" 08:54
Биатлонистка Павлова объяснила свое скандальное высказывание о сборной 08:47
Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами 08:41
Через маску с клапаном инфицированный может заразить других 08:31
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+ 08:30
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья 08:24
В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку 07:42
В Швейцарии выявлен первый случай заражения кошки коронавирусом 07:27
В России осудили стремление ряда стран политизировать вакцинацию от COVID-19 06:50
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке 06:01
В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19 05:26
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+ 05:04
В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки 04:48
В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400 04:38
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах 03:47
Военные РФ провели патрулирование на северо-востоке Сирии 03:31
Роухани заявил о праве Ирана на месть за убийство физика Фахризаде 03:06
В мире число случаев COVID-19 превысило 65 миллионов 02:32
Нацразведка США заявила об отсутствии данных о вмешательстве в выборы 02:10
Более 50 стран подали заявки на приобретение российской вакцины "Спутник V" 01:50
Попова: Меры защиты и профилактики помогут остановить COVID-19 01:13
Захарова обвинила Латвию в фабрикации обвинений против журналистов 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 06:47

Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар

Текст: Валерий Голубев
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

В ближайшие дни в читинском микрорайоне Антипиха откроется моногоспиталь. Сейчас его продолжают обустраивать добровольцы со всего региона. Александр Осипов присоединился к волонтерскому движению и помог волонтерам расставить мебель в помещениях.

Трех забайкальцев наградят премией губернатора ко Дню Героев Отечества

- Нужно как можно быстрее подготовить этот моностационар. Нам на помощь пришли добровольцы, силами которых мы очищаем помещения от строительного мусора, расставляем мебель, моем помещения. Я захотел сам поучаствовать в работе добровольцев, чтобы их поддержать. Мы понимаем, что это очень важно сейчас делать, всем нам проявлять добрую волю и сердце, помогать друг другу, - объяснил губернатор.

Новое медучреждение рассчитано на 120 пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и средней степени тяжести. Однако если понадобится, здесь смогут приянть и тяжелобольных людей. Для этого в моногоспитале предусмотрели восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательную аппаратуру, завели кислород в палаты.

Александр Осипов отметил, что многим людям сегодня требуется различная помощь. Учитывая условия, созданные пандемией COVID-19, особое внимание уделяется здоровью и поддержке населения, и помощь добровольцев здесь особенно важна.

- Сначала была мысль морально поддержать волонтеров, может быть, приготовить что-то вкусное. Но если они будут носить тяжести, а я просто что-то приготовлю, то, наверное, это будет неправильно. Времени на то, чтобы сделать то или другое, у меня нет, напряженный график работы. Но я его нашел, приехал и помог расставить мебель по этажам. У нас 5 декабря будет день волонтеров, поэтому поздравляю с наступлением этого дня и благодарю всех ребят, кто хоть на минутку является добровольцем, - сказал Александр Осипов.

Помогать готовить моностационар к открытию волонтеры начали 3 ноября. Ребята разделились на группы "по силовым возможностям". К примеру, девушки занимаются уборкой, а молодые люди расставляют мебель. Вместе с губернатором Забайкальского края в здании трудились 45 добровольцев.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах