Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в преддверии Дня добровольцев помог волонтерам обустроить новый моностационар.

В ближайшие дни в читинском микрорайоне Антипиха откроется моногоспиталь. Сейчас его продолжают обустраивать добровольцы со всего региона. Александр Осипов присоединился к волонтерскому движению и помог волонтерам расставить мебель в помещениях.

- Нужно как можно быстрее подготовить этот моностационар. Нам на помощь пришли добровольцы, силами которых мы очищаем помещения от строительного мусора, расставляем мебель, моем помещения. Я захотел сам поучаствовать в работе добровольцев, чтобы их поддержать. Мы понимаем, что это очень важно сейчас делать, всем нам проявлять добрую волю и сердце, помогать друг другу, - объяснил губернатор.

Новое медучреждение рассчитано на 120 пациентов, которые переносят коронавирус в легкой и средней степени тяжести. Однако если понадобится, здесь смогут приянть и тяжелобольных людей. Для этого в моногоспитале предусмотрели восемь реанимационных коек, а также наркозно-дыхательную аппаратуру, завели кислород в палаты.

Александр Осипов отметил, что многим людям сегодня требуется различная помощь. Учитывая условия, созданные пандемией COVID-19, особое внимание уделяется здоровью и поддержке населения, и помощь добровольцев здесь особенно важна.

- Сначала была мысль морально поддержать волонтеров, может быть, приготовить что-то вкусное. Но если они будут носить тяжести, а я просто что-то приготовлю, то, наверное, это будет неправильно. Времени на то, чтобы сделать то или другое, у меня нет, напряженный график работы. Но я его нашел, приехал и помог расставить мебель по этажам. У нас 5 декабря будет день волонтеров, поэтому поздравляю с наступлением этого дня и благодарю всех ребят, кто хоть на минутку является добровольцем, - сказал Александр Осипов.

Помогать готовить моностационар к открытию волонтеры начали 3 ноября. Ребята разделились на группы "по силовым возможностям". К примеру, девушки занимаются уборкой, а молодые люди расставляют мебель. Вместе с губернатором Забайкальского края в здании трудились 45 добровольцев.