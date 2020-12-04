Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами

В 2020 году по итогам девяти месяцев самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Чукотском автономном округе - 116,4 тысячи рублей, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

За Чукоткой идет Ямало-Ненецкий автономный округ (110 тысяч). Заметно меньше получают в Магаданской области (96,2 тысяч), Москве (95,9 тысяч), Ненецком АО (91,5 тысяч) и Сахалинской области (90,2 тысяч).

Десятку регионов с топ-зарплатами замыкают Камчатский край (81,4 тысяча), Ханты-Мансийский АО (77,3 тысяч), Тюменская область (76,2 тысяч) и Якутия (73,1 тысячи).

Меньше всего зарабатывают в Ивановской области (27,4 тысяч), Алтайском крае (28 тысяч), Кабардино-Балкарии (28,8 тысяч), Карачаево-Черкесии (28,9 тысяч) и Чечне (29 тысяч).