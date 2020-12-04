Новости

В Татарстане рестораны и бары будут работать в новогоднюю ночь 09:13
Оперштаб: Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:09
Байден заявил о многостороннем подходе к России 09:04
СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ" 08:54
Биатлонистка Павлова объяснила свое скандальное высказывание о сборной 08:47
Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами 08:41
Через маску с клапаном инфицированный может заразить других 08:31
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+ 08:30
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья 08:24
В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку 07:42
В Швейцарии выявлен первый случай заражения кошки коронавирусом 07:27
В России осудили стремление ряда стран политизировать вакцинацию от COVID-19 06:50
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке 06:01
В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19 05:26
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+ 05:04
В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки 04:48
В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400 04:38
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах 03:47
Военные РФ провели патрулирование на северо-востоке Сирии 03:31
Роухани заявил о праве Ирана на месть за убийство физика Фахризаде 03:06
В мире число случаев COVID-19 превысило 65 миллионов 02:32
Нацразведка США заявила об отсутствии данных о вмешательстве в выборы 02:10
Более 50 стран подали заявки на приобретение российской вакцины "Спутник V" 01:50
Попова: Меры защиты и профилактики помогут остановить COVID-19 01:13
Захарова обвинила Латвию в фабрикации обвинений против журналистов 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 08:41
Рубрика: Власть

Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами

Текст: Артем Красиков

В 2020 году по итогам девяти месяцев самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Чукотском автономном округе - 116,4 тысячи рублей, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Минтруд: Зарплата на "удаленке" должна сохраняться на прежнем уровне

За Чукоткой идет Ямало-Ненецкий автономный округ (110 тысяч). Заметно меньше получают в Магаданской области (96,2 тысяч), Москве (95,9 тысяч), Ненецком АО (91,5 тысяч) и Сахалинской области (90,2 тысяч).

Десятку регионов с топ-зарплатами замыкают Камчатский край (81,4 тысяча), Ханты-Мансийский АО (77,3 тысяч), Тюменская область (76,2 тысяч) и Якутия (73,1 тысячи).

Меньше всего зарабатывают в Ивановской области (27,4 тысяч), Алтайском крае (28 тысяч), Кабардино-Балкарии (28,8 тысяч), Карачаево-Черкесии (28,9 тысяч) и Чечне (29 тысяч).

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Чукотский АО ДФО Якутия ДФО Сахалинская область ДФО Магаданская область ДФО Камчатский край

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах
Мишустин призвал регионы решительнее вводить ограничения из-за COVID
Росреестр ускорит сроки регистрации нотариальных сделок