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04.12.2020 06:35

Трех забайкальцев наградят премией губернатора ко Дню Героев Отечества

Текст: Валерий Голубев
Три жителя Забайкальского края получат премии губернатора ко Дню Героев Отечества. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Осипов. Героя Труда РФ Далая Гунгаева, Героя Социалистического Труда, кавалера Орденов славы, Трудовой Славы Фасхиттина Фахрутдинова, Героя Социалистического Труда, кавалера Орденов Славы, Трудовой Славы Григория Шапаренко поощрят за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Далай Гунгаев начал свой трудовой путь в качестве разнорабочего в колхозе имени XXII партийного съезда. Отслужив в рядах Советской Армии, продолжил работать трактористом, затем помощником чабана. С 1985 года трудится старшим чабаном в агрокооперативе "Цокто-Хангил". Далай Гунгаев - один из опытнейших и именитых овцеводов Забайкальского края. С 2017 года он представляет на межрегиональной Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз своих племенных овцематок и ярок. Животные постоянно получают высокие оценки выставочного комитета.

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При этом животноводческая стоянка Далая Гунгаева регулярно занимает призовые места в конкурсах по организации санитарной очистки в номинации "Лучшая животноводческая стоянка". В 2011 и 2015 годах в трудовом соперничестве среди чабанов Агинского района за подготовку к зимовке общественного скота победу одержало чабанское звено Гунгаева. В 2012 и 2013 годах это же чабанское звено назвали победителем среди овцеводов Агинского района за наилучшие показатели по получению приплода.

А еще Далай Гунгаев - наставник молодых овцеводов. Он принимает активное участие в общественной жизни села и района. Мужчина носит звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". В его копилке - почетная грамота Минсельхоза РФ, золотая медаль "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России", медаль "За заслуги перед Читинской областью". Гунгаев неоднократно получал почетные грамоты и благодарственные письма администрации Агинского Бурятского округа, губернатора Забайкальского края.

Второй обладатель премии - Григорий Шапаренко. С 1974 года он работал контролером пути треста "Ангарскстрой" при строительстве Байкало-Амурской магистрали. С 1981 года на читинском участке БАМа трудился бригадиром, мастером, прорабом, старшим прорабом треста "БАМстройпуть" на подготовке верхнего строения пути к постоянной эксплуатации линии Хани - Чара - Витим.

Григорий Шапаренко награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями. Он - Герой Социалистического труда, почетный гражданин Читинской области.

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Третий лауреат - Фасхеттин Фахрутдинов. С 1963 года он работал проходчиком рудника Дарасунский. В 1974 году стал начальником отстающей бригады участка № 14. Под его руководством на протяжении трех пятилеток бригада регулярно достигала высоких результатов по проходке горных выработок, ставила рекорды отрасли. И даже стала победителем Всесоюзного соцсоревнования Министерства цветной металлургии СССР. На базе бригады проводились Всесоюзные школы передового опыта. Фасхеттин Фахрутдинов - инициатор организации других скоропроходческих бригад.

Он одним из первых внедрил участковый бригадный подряд на горных работах, где оплата производилась по конечному результату за тонну добытой руды. Фахрутдинов возглавлял укрупненную комплексную проходческую бригаду, в которой трудились свыше 170 человек. Он - делегат 26-го съезда партии, отличник цветной металлургии Советского Союза. Полный кавалер знака "Шахтёрская слава", лауреат Государственной премии СССР. Мужчина - обладатель орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Читинской области.

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