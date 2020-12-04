В аэропорту Владивостока сняли с рейса авиадебошира

В аэропорту Владивостока сняли с рейса и доставили в дежурную часть 33-летнего жителя Красноярского края, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

Перед этим в отдел полиции поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящемуся к вылету по маршруту Владивосток-Красноярск находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. Он нецензурно выражался, на замечания бортпроводников не реагировал.

В отношении нарушителя составлены протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Авиадебоширу грозит арест сроком до 15 суток.