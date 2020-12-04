В Хабаровске на техничку завели дело из-за драки со школьником

На технического работника одной из хабаровских школ завели уголовное дело о побоях (статья 116 УК РФ).

По данным регионального следственного управления СК РФ, 3 декабря женщина применила физическую силу в отношении ученика.

Накануне в социальных сетях распространили видео, на котором женщина учебного заведения ударила учащегося по лицу и употребляла нецензурную лексику.

"Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - отмечается в сообщении.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в министерстве образования и науки края, перепалка между семиклассником и сотрудником произошла словесная перепалка из-за ключей от класса. Позже уборщица посчитала нужным провести воспитательную беседу в отношении учащегося, которая завершилась рукоприкладством.

По результатам служебной проверки, женщину уволили. Пострадавшему ученику и его родителям принесены извинения.