В Приамурье супруги пойдут под суд за убийство и разбои

Следователи передали в Благовещенский суд уголовное дело в отношении супругов, которые обвиняются в убийстве и нескольких разбоях.

24 декабря прошлого года безработный 49-летний глава семейства ворвался в один из магазинов областного центра и бейсбольной битой нанес продавцу травмы, несовместимые с жизнью. Также он забрал из кассы выручку в 18 тысяч рублей.

В июне 2020 года мужчина вместе со своей женой, вооружившись металлической арматурой, напали на офис микрокредитной организации. Избив сотрудника фирмы, бандиты похитили 185 тысяч рублей.

Раскрытие дела осложняло то, что в первом случае не было свидетелей, а во время летнего преступления семейная пара прикрыла лица медицинскими масками.

"Следствие применило достаточно редко используемую судебно-антропометрическую экспертизу, которая в совокупности с изучением записей камер видеонаблюдения "Безопасный город" позволила по особенностям строения и сопоставления размеров частей тел подследственных с размерами окружающей среды сделать правильные выводы",- сообщает СК РФ по Амурской области.

Заместитель прокурора Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.