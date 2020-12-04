В Приморье три подростка угнали пять автомобилей

В Приморском крае в отношении трех несовершеннолетних возбуждены два уголовных дела о неправомерном завладении автомобилей (статья 166 УК РФ).

Известно, что подростки из Партизанска, в состоянии опьянения, угнали автомобиль Toyota Starlet, который заглох в пути. Покатавшись, они сняли с авто аккумулятор и ручку рычага переключения передач. Через некоторое время приятели угнали Toyota Carina.

Приехали в город Артем, угонщики похитили универсал Nissan AD и спрятали его в заброшенном гараже Партизанска. Через три дня двое фигурантов дела решили покататься на похищенном имуществе, но во время поездки угодили в яму, из которой уже не выбрались. И просто сожгли автомобиль.

Затем злоумышленники решили отомстить одному из местных жителей, для чего угнали и сожгли принадлежавший ему седан Toyota Corsa. Ущерб, причиненный владельцу, превысил 50 тысяч рублей.

На этом компания автолюбителей не успокоилась и снова в Артеме угнала Nissan AD. Когда они ехали на машине со знакомыми девушками, их заметили полицейские. Несмотря на то, что подростки бросили иномарку и попытались скрыться, сотрудники ППС смогли их задержать.

Теперь молодым людям грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.