В Забайкалье расходы на социальную сферу увеличат на 6,6 млрд рублей

- Заработная плата предусмотрена на уровне 2020 года. Социальные выплаты гражданам в общем объеме составят 13 миллиардов рублей, рост - четыре миллиарда рублей. Хочется отметить, что предусмотрена индексация социальных выплат с 1 июля 2021 года на 3,7 процента, - рассказала Вера Антропова
Всего на социальную сферу заложили порядка 56 миллиардов рублей. Это 65 процентов от всех расходов в 2021 году. Около девяти миллиардов рублей выделены только на поддержку семей с детьми. Средства направят на ежемесячные выплаты на первого и третьего детей, а также на детей в возрасте от трех до семи лет.
- Увеличение по сравнению с текущим годом составит почти три миллиарда рублей, - отметила глава краевого минфина.
Общие расходы краевого бюджета в будущем году составят 85 миллиардов рублей. Доходы запланированы в объеме 84 миллиарда рублей, на 14,5 процента выше, чем в текущем году. При этом сумма собственных доходов должна составить 45 миллиардов рублей, на 3,5 миллиарда рублей выше, чем в 2020 году. Объем безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры региона, увеличится на 7,5 миллиарда рублей.
Вера Антропова подчеркнула, что проект бюджета сформирован в рамках бюджетного законодательства РФ с соблюдением всех норм. Его внесут на рассмотрение в Законодательное собрание Забайкалья после того, как будет получено положительное заключение от Минфина России.