В Забайкалье расходы на социальную сферу увеличат на 6,6 млрд рублей

Основные параметры бюджета на 2021 год озвучило министерство финансов Забайкальского края. Руководитель краевого ведомства Вера Антропова отметила, что бюджет запланирован социально направленным. Расходы по социальным направлениям будут увеличены на 6,6 миллиарда рублей.

- Заработная плата предусмотрена на уровне 2020 года. Социальные выплаты гражданам в общем объеме составят 13 миллиардов рублей, рост - четыре миллиарда рублей. Хочется отметить, что предусмотрена индексация социальных выплат с 1 июля 2021 года на 3,7 процента, - рассказала Вера Антропова

Всего на социальную сферу заложили порядка 56 миллиардов рублей. Это 65 процентов от всех расходов в 2021 году. Около девяти миллиардов рублей выделены только на поддержку семей с детьми. Средства направят на ежемесячные выплаты на первого и третьего детей, а также на детей в возрасте от трех до семи лет.

- Увеличение по сравнению с текущим годом составит почти три миллиарда рублей, - отметила глава краевого минфина.

Общие расходы краевого бюджета в будущем году составят 85 миллиардов рублей. Доходы запланированы в объеме 84 миллиарда рублей, на 14,5 процента выше, чем в текущем году. При этом сумма собственных доходов должна составить 45 миллиардов рублей, на 3,5 миллиарда рублей выше, чем в 2020 году. Объем безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры региона, увеличится на 7,5 миллиарда рублей.

Вера Антропова подчеркнула, что проект бюджета сформирован в рамках бюджетного законодательства РФ с соблюдением всех норм. Его внесут на рассмотрение в Законодательное собрание Забайкалья после того, как будет получено положительное заключение от Минфина России.