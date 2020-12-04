В Забайкалье расходы на социальную сферу увеличат на 6,6 млрд рублей

Новости

В Татарстане рестораны и бары будут работать в новогоднюю ночь 09:13
Оперштаб: Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:09
Байден заявил о многостороннем подходе к России 09:04
СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ" 08:54
Биатлонистка Павлова объяснила свое скандальное высказывание о сборной 08:47
Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами 08:41
Через маску с клапаном инфицированный может заразить других 08:31
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+ 08:30
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья 08:24
В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку 07:42
В Швейцарии выявлен первый случай заражения кошки коронавирусом 07:27
В России осудили стремление ряда стран политизировать вакцинацию от COVID-19 06:50
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке 06:01
В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19 05:26
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+ 05:04
В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки 04:48
В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400 04:38
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах 03:47
Военные РФ провели патрулирование на северо-востоке Сирии 03:31
Роухани заявил о праве Ирана на месть за убийство физика Фахризаде 03:06
В мире число случаев COVID-19 превысило 65 миллионов 02:32
Нацразведка США заявила об отсутствии данных о вмешательстве в выборы 02:10
Более 50 стран подали заявки на приобретение российской вакцины "Спутник V" 01:50
Попова: Меры защиты и профилактики помогут остановить COVID-19 01:13
Захарова обвинила Латвию в фабрикации обвинений против журналистов 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 09:24

В Забайкалье расходы на социальную сферу увеличат на 6,6 млрд рублей

Текст: Дина Непомнящая
Основные параметры бюджета на 2021 год озвучило министерство финансов Забайкальского края. Руководитель краевого ведомства Вера Антропова отметила, что бюджет запланирован социально направленным. Расходы по социальным направлениям будут увеличены на 6,6 миллиарда рублей.

- Заработная плата предусмотрена на уровне 2020 года. Социальные выплаты гражданам в общем объеме составят 13 миллиардов рублей, рост - четыре миллиарда рублей. Хочется отметить, что предусмотрена индексация социальных выплат с 1 июля 2021 года на 3,7 процента, - рассказала Вера Антропова

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Губернатор Забайкалья помог волонтерам обустроить новый моностационар

Всего на социальную сферу заложили порядка 56 миллиардов рублей. Это 65 процентов от всех расходов в 2021 году. Около девяти миллиардов рублей выделены только на поддержку семей с детьми. Средства направят на ежемесячные выплаты на первого и третьего детей, а также на детей в возрасте от трех до семи лет.

- Увеличение по сравнению с текущим годом составит почти три миллиарда рублей, - отметила глава краевого минфина.

Общие расходы краевого бюджета в будущем году составят 85 миллиардов рублей. Доходы запланированы в объеме 84 миллиарда рублей, на 14,5 процента выше, чем в текущем году. При этом сумма собственных доходов должна составить 45 миллиардов рублей, на 3,5 миллиарда рублей выше, чем в 2020 году. Объем безвозмездных поступлений, которые носят целевой характер и будут направлены на развитие инфраструктуры региона, увеличится на 7,5 миллиарда рублей.

Вера Антропова подчеркнула, что проект бюджета сформирован в рамках бюджетного законодательства РФ с соблюдением всех норм. Его внесут на рассмотрение в Законодательное собрание Забайкалья после того, как будет получено положительное заключение от Минфина России.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах