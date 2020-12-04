Как реализовать 20 идей и внедрить 20 инноваций в кризисный 2020 год

Новости

Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование тройного убийства 21:31
Вакцинация от коронавируса в Москве: как это будет 21:21
Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от COVID-19 21:21
Дания прекратит разведку новых месторождений нефти и газа в Северном море 21:19
Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020" 21:15
В Подмосковье убили семью из трех человек 21:10
Германия обновит фонетический алфавит, удалив слова, добавленные нацистами 20:54
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году 20:45
Путин обсудил на совещании Совбеза ситуацию в СНГ 20:43
Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями 20:37
Хуснуллин: Надо ориентироваться на ипотечные ставки в развитых странах 19:53
Стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны 19:48
Российские регионы подключатся к масштабной вакцинации на следующей неделе 19:43
Песков пояснил ситуацию с приложением для вопросов к пресс-конференции Путина 19:31
В Еврокомиссии раскритиковали новые санкции США по "Северному потоку-2" 19:30
Дмитрий Чернышенко: Мы должны четко понимать, чем живет мировая наука 19:29
Выплата надбавок медикам в Беларуси сохранится до окончания эпидемии 19:15
Москву ждет аномально высокое давление, как в шахте 18:57
Количество научных рот в технополисе "ЭРА" увеличится до восьми 18:52
Устроившая скандал биатлонистка Павлова попала в состав сборной на эстафету КМ 18:37
Тутберидзе опровергла переход на удаленную работу из-за простуды 18:31
Частые видеоконференции увеличили спрос на пластические операции в Британии 18:17
Совет директоров "Роснано" избрал Куликова вместо Чубайса 18:03
Скончалась старейшая жительница Петербурга 17:57
Курс евро на Мосбирже впервые за неделю опустился ниже 90 рублей 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 20:25

Как реализовать 20 идей и внедрить 20 инноваций в кризисный 2020 год

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Уходящий 2020 год выдался непростым для бизнеса. В период противоэпидемических ограничений в экономике многие компании оказались на грани выживания. Другие же быстро приспособились к новым условиям работы и сумели не только остаться на плаву, но и эффективно развиваться. Пример тому - компания "Оренбургские минералы": благодаря развитой системе стратегического и операционного менеджмента здесь удалось реализовать 20 идей и внедрить 20 инноваций. Руководитель предприятия - известный оренбургский бизнесмен Андрей Гольм - поделился рецептом успешного развития в период кризиса.
В 2020-м комбинат из города Ясный не только сохранил свои позиции, но и реализовал ряд крупных проектов. Фото: Компания "Оренбургские минералы" В 2020-м комбинат из города Ясный не только сохранил свои позиции, но и реализовал ряд крупных проектов. Фото: Компания "Оренбургские минералы"
В 2020-м комбинат из города Ясный не только сохранил свои позиции, но и реализовал ряд крупных проектов. Фото: Компания "Оренбургские минералы"

- Нынешний год можно сравнить со снежной лавиной. Пандемия коронавируса COVID-19, поначалу воспринимавшаяся обществом как очередная "сенсация", о которой забудут через пару месяцев, стронула гигантский комплекс проблем, обнажив все уязвимости современной экономической системы. Недальновидность привела к тяжелому кризису. То и дело слышны панические выкрики о гибели производства, тотальном разорении страны и неминуемой гибели экономики. Мы же в "Оренбургских минералах" знаем, что любой кризис - это далеко не конец. Да, процесс тяжелый, да, болезненный, да, с потерями, но все же преодолимый. Более того, любую турбулентность в экономике можно рассматривать как возможность - укрепить производство, решить задачи, на которые раньше не обращали внимание, оптимизировать стратегию развития.

Фото: ГУ МЧС по РМ
В Оренбуржье разработали покрытие, которое делает дом несгораемым

Комбинат "Оренбургские минералы" встретил пандемию во всеоружии - ведь за более чем за 40 лет существования предприятия он видел не одну итерацию бед "вселенского масштаба". Символично то, что в 2020 году предприятие смогло реализовать 20 идей и 20 инновационных решений благодаря развитой системе стратегического и операционного менеджмента. В чем же секрет успеха?

Мы годами строили гибкую систему, которая может переориентироваться, перестроиться, адаптироваться. В начале 2020-го, когда кольцо локдауна сжималось вокруг экономики, мы отправили в Китай поезд, загруженный хризотиловым волокном, а уже через несколько месяцев выпустили первую партию панелей, труб, строительных и отделочных материалов из композитных материалов. Причем сырье для этой продукции мы производим сами, на основе СМ1 и различных полимеров. "Оренбургские минералы" только за нынешний год стало владельцем мордовского завода "ЛАТО" по производству хризотилцементной продукции, начало развивать самарское направление компании "Домострой", производить оборудование для изготовления шифера, асбокартона и разработало формирующую машину для упаковочных материалов.

Огромное количество средств и усилий было вложено в оптимизацию производства. Что это? Структурные реформы и внедрение технологий. В тяжелые времена как никогда требуется эффективная система взаимодействия внутри предприятия - там, где другие, отправившись на "удаленку", неделями не могут начать работать, мы сохранили качество и скорость реализации решений. Вдумайтесь! В кризис, в тяжелый экономический период, "Оренбургские минералы" внедряет методы цифровизации в ремонтные работы так, что на данный момент у нас механизированы: путеукладочные работы, зашивка упаковки готовой продукции, автоматизирована разгрузка думпкаров и управление технологическими заслонками. Это и эффективность, и безопасность наших сотрудников - везде, где может справиться машина, люди максимально удалены от источника потенциального вреда здоровью. На предприятии внедряются системы удаленного контроля и визуализации процессов, разрабатываются новые технологии. Отработка технологии обогащения никеля вскрышных пород и технологии получения магниевых соединений, разработка технологии добычи третьего и северного участка карьера Киембаевского месторождения, оптимизация железнодорожного сообщения внутри комбината - "Оренбургские минералы" смогли не просто сохранить свои позиции, но развиваются и развиваются успешно!

Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"
Почему вырос спрос на стройматериалы из хризотилцемента

Сегодня мы вкладываем средства в перспективные разработки. Они не приносят немедленной прибыли, но в будущем оправдают затраченные усилия сторицей. Так, комбинат уже реализовал несколько проектов по разработке и успешному внедрению добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона на основе хризотилового волокна, а теперь настало время использовать "горный лен" в буровых растворах для тяжелой нефти. Это новый и перспективный рынок с огромным потенциалом - запасы в России исчисляются 6-7 миллиардами тонн, сосредоточенных в основном в Волго-Уральском нефтегазовом бассейне. Сегодня добыча тяжелой нефти буксует из-за высокой себестоимости работ, но перспектива использования хризотилового волокна может существенно сократить издержки, как уже было не раз доказано в других отраслях.

Итак, "Оренбургские минералы" развиваются, несмотря на кризис. Мы использовали все доступные нам возможности и средства для того, чтобы преодолеть испытания - и вместо падения и паники имеем ряд перспективных направлений работы, решенные задачи по оптимизации управления и технологичное производство. Для кого-то 2020-й стал годом краха, а мы внедрили 20 инноваций и реализовали 20 идей, а в следующем году их еще прибавится.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Российские регионы подключатся к масштабной вакцинации на следующей неделе
Путин поручил внести новые законы по искусственному интеллекту. Главное
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году
Курс евро на Мосбирже впервые за неделю опустился ниже 90 рублей
ФСБ пресекла попытку нарушения российско-украинской границы