Как реализовать 20 идей и внедрить 20 инноваций в кризисный 2020 год

Уходящий 2020 год выдался непростым для бизнеса. В период противоэпидемических ограничений в экономике многие компании оказались на грани выживания. Другие же быстро приспособились к новым условиям работы и сумели не только остаться на плаву, но и эффективно развиваться. Пример тому - компания "Оренбургские минералы": благодаря развитой системе стратегического и операционного менеджмента здесь удалось реализовать 20 идей и внедрить 20 инноваций. Руководитель предприятия - известный оренбургский бизнесмен Андрей Гольм - поделился рецептом успешного развития в период кризиса.

- Нынешний год можно сравнить со снежной лавиной. Пандемия коронавируса COVID-19, поначалу воспринимавшаяся обществом как очередная "сенсация", о которой забудут через пару месяцев, стронула гигантский комплекс проблем, обнажив все уязвимости современной экономической системы. Недальновидность привела к тяжелому кризису. То и дело слышны панические выкрики о гибели производства, тотальном разорении страны и неминуемой гибели экономики. Мы же в "Оренбургских минералах" знаем, что любой кризис - это далеко не конец. Да, процесс тяжелый, да, болезненный, да, с потерями, но все же преодолимый. Более того, любую турбулентность в экономике можно рассматривать как возможность - укрепить производство, решить задачи, на которые раньше не обращали внимание, оптимизировать стратегию развития.

Комбинат "Оренбургские минералы" встретил пандемию во всеоружии - ведь за более чем за 40 лет существования предприятия он видел не одну итерацию бед "вселенского масштаба". Символично то, что в 2020 году предприятие смогло реализовать 20 идей и 20 инновационных решений благодаря развитой системе стратегического и операционного менеджмента. В чем же секрет успеха?

Мы годами строили гибкую систему, которая может переориентироваться, перестроиться, адаптироваться. В начале 2020-го, когда кольцо локдауна сжималось вокруг экономики, мы отправили в Китай поезд, загруженный хризотиловым волокном, а уже через несколько месяцев выпустили первую партию панелей, труб, строительных и отделочных материалов из композитных материалов. Причем сырье для этой продукции мы производим сами, на основе СМ1 и различных полимеров. "Оренбургские минералы" только за нынешний год стало владельцем мордовского завода "ЛАТО" по производству хризотилцементной продукции, начало развивать самарское направление компании "Домострой", производить оборудование для изготовления шифера, асбокартона и разработало формирующую машину для упаковочных материалов.

Огромное количество средств и усилий было вложено в оптимизацию производства. Что это? Структурные реформы и внедрение технологий. В тяжелые времена как никогда требуется эффективная система взаимодействия внутри предприятия - там, где другие, отправившись на "удаленку", неделями не могут начать работать, мы сохранили качество и скорость реализации решений. Вдумайтесь! В кризис, в тяжелый экономический период, "Оренбургские минералы" внедряет методы цифровизации в ремонтные работы так, что на данный момент у нас механизированы: путеукладочные работы, зашивка упаковки готовой продукции, автоматизирована разгрузка думпкаров и управление технологическими заслонками. Это и эффективность, и безопасность наших сотрудников - везде, где может справиться машина, люди максимально удалены от источника потенциального вреда здоровью. На предприятии внедряются системы удаленного контроля и визуализации процессов, разрабатываются новые технологии. Отработка технологии обогащения никеля вскрышных пород и технологии получения магниевых соединений, разработка технологии добычи третьего и северного участка карьера Киембаевского месторождения, оптимизация железнодорожного сообщения внутри комбината - "Оренбургские минералы" смогли не просто сохранить свои позиции, но развиваются и развиваются успешно!

Сегодня мы вкладываем средства в перспективные разработки. Они не приносят немедленной прибыли, но в будущем оправдают затраченные усилия сторицей. Так, комбинат уже реализовал несколько проектов по разработке и успешному внедрению добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона на основе хризотилового волокна, а теперь настало время использовать "горный лен" в буровых растворах для тяжелой нефти. Это новый и перспективный рынок с огромным потенциалом - запасы в России исчисляются 6-7 миллиардами тонн, сосредоточенных в основном в Волго-Уральском нефтегазовом бассейне. Сегодня добыча тяжелой нефти буксует из-за высокой себестоимости работ, но перспектива использования хризотилового волокна может существенно сократить издержки, как уже было не раз доказано в других отраслях.

Итак, "Оренбургские минералы" развиваются, несмотря на кризис. Мы использовали все доступные нам возможности и средства для того, чтобы преодолеть испытания - и вместо падения и паники имеем ряд перспективных направлений работы, решенные задачи по оптимизации управления и технологичное производство. Для кого-то 2020-й стал годом краха, а мы внедрили 20 инноваций и реализовали 20 идей, а в следующем году их еще прибавится.