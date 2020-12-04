В Ижевске умер шестиклассник, надышавшись парами дезодоранта из пакета

В Ижевске умер 13-летний мальчик, надышавшись парами дезодоранта из пакета. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла накануне. Двое шестиклассников одной из школ города после уроков зашли в подъезд многоквартирного жилого дома в Ленинском районе. Там один из них распылил пары принесенного с собой дезодоранта в пакет и начал их вдыхать. Когда ему стало плохо, на крики второго мальчика из квартиры выбежала женщина и вызвала скорую помощь. Однако реанимационные мероприятия ему не помогли, подросток умер.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности". Следователи уже осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели и жильцы подъезда, родители погибшего подростка, учителя и администрация школы.

По результатам расследования будет дана оценка обстоятельствам его гибели и полноте мер, принимаемых должностными лицами органов системы профилактики.