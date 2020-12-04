В Оренбуржье задержали риэлторов, обналичивших 15 млн на маткапитале

В Оренбурге и Новотроицке полиция задержала трех риэлторов, обналичивших 15 миллионов рублей на материнском капитале.

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирину Волк. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, дельцы действовали по отработанной схеме. Будучи руководителями и сотрудниками агентств недвижимости, они оказывали помощь в подборе и покупке жилья владельцам государственных сертификатов на маткапитал. Злоумышленники убеждали клиентов оформить доверенность на использование выплаты с предоставлением риелторам права на покупку жилья по своему усмотрению.

- При этом аферисты преднамеренно подбирали помещения маленькой площади в отдаленных районах области, стоимость которых не соответствовала ценам, указанным в договорах купли-продаж, - пояснила Ирина Волк.

После оформления сделки с недвижимостью риэлторы предоставляли пакет фиктивных документов в госучреждение с заявлением на использование средств маткапитала для оплаты стоимости жилья по договору либо на погашение фиктивного займа. Полученные суммы соучастники делили между собой. При этом владельцам сертификатов они оставляли некачественные, а то и вовсе непригодные для проживания помещения.

В рамках расследования допрошено около 200 человек, которые, по предварительным данным, пользовались услугами аферистов. Предполагаемый ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Двое задержанных находятся под домашним арестом, третий - под подпиской о невыезде.