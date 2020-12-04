В Татарстане рестораны и бары будут работать в новогоднюю ночь

Правительство Татарстана сняло ограничение на работу предприятий общепита в новогоднюю ночь. Исключение сделано только на период с 24 часов 31 декабря до 3 часов 1 января.

В другие дни кафе, рестораны и бары республики смогут работать до 12 ночи.

Такое решение было принято после того, как Ассоциация рестораторов и отельеров РТ обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову председателю правительства РТ Алексею Песошину с просьбой продлить время работы заведений общепита в новогоднюю ночь.