В Уфе пройдет презентация первой в стране QR-Конституции

- Главная задача обновленной Конституции страны - обеспечить устойчивое развитие общества, достойную жизнь граждан и повышение эффективности государства, - комментирует спикер форума, сопредседатель группы по подготовке поправок к Конституции РФ Павел Крашенинников. - При этом ряд норм требует развития в действующем законодательстве. А чтобы заработал новый принцип единства публичной власти, нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях.

По словам Павла Крашенинникова, Башкортостан стал одним из флагманов этих конституционных процессов. Поэтому особенно символично, что Общероссийский юридический форум проходит в Уфе. Здесь экспертное сообщество готово озвучить первые результаты конституционных реформ, наметить план дальнейшей работы.

Программа форума достаточно насыщенная. В частности, пройдет презентация первой в стране QR-Конституции: стелы со специальными QR-кодами. Их планируется массово установить в Уфе. Ключевым событием станет пленарное заседание "Контитуция-2020: эволюция публичной власти", где ведущие юристы страны в формате дискуссии обсудят влияние конституционных реформ на региональное законодательство. Участники мероприятия также обсудят новеллы главного закона страны и конституционную реформу как новый импульс развития публичной власти. Также в этот день состоится онлайн-презентация книги Павла Крашенинникова "Советское право. Итоги. Очерки о государстве и праве. 1962-1984" и правовая online-игра Legal-Battle.

В течение дня будет проводиться Всероссийский правовой юридический онлайн-диктант, принять участие, в котором смогут все желающие на сайте юрдиктант.рф. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.