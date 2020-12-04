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04.12.2020 09:15
Рубрика: Власть

В Уфе пройдет презентация первой в стране QR-Конституции

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Ведущие юристы России собрались сегодня, 4 декабря, в Уфе, чтобы обсудить влияние конституционных поправок на региональное законодательство и стать участниками презентации первой в стране QR-Конституции. Сегодня в столице Башкортостана проходит V Общероссийский юридический форум "Конституция-2020: эволюция публичной власти".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Главная задача обновленной Конституции страны - обеспечить устойчивое развитие общества, достойную жизнь граждан и повышение эффективности государства, - комментирует спикер форума, сопредседатель группы по подготовке поправок к Конституции РФ Павел Крашенинников. - При этом ряд норм требует развития в действующем законодательстве. А чтобы заработал новый принцип единства публичной власти, нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти для наиболее эффективного решения общегосударственных задач на соответствующих территориях.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Одобрены законы о верховенстве Конституции на территории России

По словам Павла Крашенинникова, Башкортостан стал одним из флагманов этих конституционных процессов. Поэтому особенно символично, что Общероссийский юридический форум проходит в Уфе. Здесь экспертное сообщество готово озвучить первые результаты конституционных реформ, наметить план дальнейшей работы.

Программа форума достаточно насыщенная. В частности, пройдет презентация первой в стране QR-Конституции: стелы со специальными QR-кодами. Их планируется массово установить в Уфе. Ключевым событием станет пленарное заседание "Контитуция-2020: эволюция публичной власти", где ведущие юристы страны в формате дискуссии обсудят влияние конституционных реформ на региональное законодательство. Участники мероприятия также обсудят новеллы главного закона страны и конституционную реформу как новый импульс развития публичной власти. Также в этот день состоится онлайн-презентация книги Павла Крашенинникова "Советское право. Итоги. Очерки о государстве и праве. 1962-1984" и правовая online-игра Legal-Battle.

В течение дня будет проводиться Всероссийский правовой юридический онлайн-диктант, принять участие, в котором смогут все желающие на сайте юрдиктант.рф. Каждый участник получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Поправки в Конституцию РФ

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