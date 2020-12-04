101-летняя жительница Красноярска пережила тиф, войну и коронавирус

Новости

В Татарстане рестораны и бары будут работать в новогоднюю ночь 09:13
Оперштаб: Еще 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:09
Байден заявил о многостороннем подходе к России 09:04
СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ" 08:54
Биатлонистка Павлова объяснила свое скандальное высказывание о сборной 08:47
Стали известны регионы РФ с самыми большими зарплатами 08:41
Через маску с клапаном инфицированный может заразить других 08:31
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+ 08:30
Пушков оценил требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья 08:24
В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку 07:42
В Швейцарии выявлен первый случай заражения кошки коронавирусом 07:27
В России осудили стремление ряда стран политизировать вакцинацию от COVID-19 06:50
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке 06:01
В Роспотребнадзоре рассказали, что влияет на температуру при COVID-19 05:26
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+ 05:04
В Хабаровском крае вновь открыли музеи и библиотеки 04:48
В проект оборонного бюджета США включены санкции против Турции из-за С-400 04:38
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах 03:47
Военные РФ провели патрулирование на северо-востоке Сирии 03:31
Роухани заявил о праве Ирана на месть за убийство физика Фахризаде 03:06
В мире число случаев COVID-19 превысило 65 миллионов 02:32
Нацразведка США заявила об отсутствии данных о вмешательстве в выборы 02:10
Более 50 стран подали заявки на приобретение российской вакцины "Спутник V" 01:50
Попова: Меры защиты и профилактики помогут остановить COVID-19 01:13
Захарова обвинила Латвию в фабрикации обвинений против журналистов 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 09:31
Рубрика: Общество

101-летняя жительница Красноярска пережила тиф, войну и коронавирус

Текст: Алексей Бондарев
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В Красноярске пенсионерка Людмила Щелкунова, которой сейчас 101 год, выздоровела от коронавируса. В ближайшее время родные заберут ее домой. Как пишет KP.RU, уже два теста показали отрицательный результат на COVID-19.
83-летний актер Юрий Назаров победил коронавирус

Издание уточняет, что бабушку госпитализировали 24 ноября. Несколько дней ее состояние было стабильно тяжелым. Но затем организм при помощи специалистов краевого госпиталя ветеранов сумел справиться с инфекцией.

Лидия Щелкунова родилась на юге Красноярского края. В жизни ей довелось пережить немало. В младенчестве выжила в эпидемии сыпного тифа. Затем семья была раскулачена и выселена в Томскую область. После реабилитации вернулась в Красноярск. Работала преподавателем в педагогическом институте. Сейчас у нее есть не только правнуки, но уже и праправнуки.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

ЦБ отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка
Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару после решений ОПЕК+
Посол РФ: Украина не может создать условия для урегулирования на востоке
Цена нефти Brent превысила 49 долларов на новостях о сделке ОПЕК+
Вильфанд предупредил жителей европейской части России об опасных морозах
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии