101-летняя жительница Красноярска пережила тиф, войну и коронавирус

В Красноярске пенсионерка Людмила Щелкунова, которой сейчас 101 год, выздоровела от коронавируса. В ближайшее время родные заберут ее домой. Как пишет KP.RU, уже два теста показали отрицательный результат на COVID-19.

Издание уточняет, что бабушку госпитализировали 24 ноября. Несколько дней ее состояние было стабильно тяжелым. Но затем организм при помощи специалистов краевого госпиталя ветеранов сумел справиться с инфекцией.

Лидия Щелкунова родилась на юге Красноярского края. В жизни ей довелось пережить немало. В младенчестве выжила в эпидемии сыпного тифа. Затем семья была раскулачена и выселена в Томскую область. После реабилитации вернулась в Красноярск. Работала преподавателем в педагогическом институте. Сейчас у нее есть не только правнуки, но уже и праправнуки.