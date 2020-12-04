Сибирской птицефабрике предъявили иск на миллиард рублей из-за помета

В Новосибирской области прокуратура намерена добиться компенсации вреда, нанесенного деятельностью птицефабрики состоянию плодородных почв. Как сообщили в пресс-службе Искитимского районного суда, сумма иска составляет почти 1,2 миллиарда рублей.

Такие требования предъявлены по заявлению межрайонного природоохранного прокурора. Иск был подан еще в июне этого года, однако рассмотрение неоднократно переносилось по различным причинам и дважды начиналось с начала из-за вступления в процесс третьих лиц.

Сейчас в качестве таковых выступает администрация Искитимского района, собственники местной агрофирмы, региональное управление Россельхознадзора и другие организации. Следующее судебное заседание должно состояться 10 декабря.

По итогам прокурорской проверки выявлено, что птицефабрика утилизировала куриный помет на плодородной земле сельскохозяйственного назначения. Это привело к загрязнению почв. Судебный иск подан в интересах государства, муниципального образования и неопределенного круга лиц.