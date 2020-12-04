В новом детском саду в Кемерове обрушился потолок

Потолок рухнул в одной из игровых комнат детского сада, который открылся неделю назад по федеральной адресной инвестиционной программе в столице Кузбасса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города, в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. На месте работает комиссия. Специалисты обследуют все конструкции здания детского учреждения.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за скрытого дефекта конструкции потолочного перекрытия. Поскольку садик находится на гарантии у генерального подрядчика, он оперативно устранит недочеты.

Видео произошедшего в детсаду в пятницу выложили в Сеть родители кого-то из воспитанников. Потолок, судя по записи, рухнул в тот момент, когда взрослые пришли за ребенком.

Детский сад "Замок детства" на 200 ребятишек в возрасте от полутора до семи лет, с бассейном, соляной комнатой, медицинском центром и спортивным комплексом, торжественно открыли в новом микрорайоне Кемерова 28 ноября. На строительство и оснащение детского дошкольного учреждения, как сообщала пресс-служба областного правительства, было выделено 249 миллионов рублей из федерального, 51 миллионов - из областного и более 64 миллионов рублей из местного бюджета. Это шестой детсад, построенный в Кузбассе в 2020-м. До конца года планируется достроить еще четыре.