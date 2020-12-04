МВД Дагестана проверит видео с избиением девушки по заказу блогера

В Дагестане широко обсуждают распространяемое в соцсетях видео, на котором три девушки заходят в дом к молодой женщине и избивают ее. Прямой репортаж ведет еще одна девушка-блогер, комментирующая происходящее из другого места.

На кадрах видно, как зашедшие в комнату девушки начинают избивать, в том числе ногами, хозяйку дома. В комментариях блогер называет это "наказанием" за то, что жертва неуважительно высказывалась о ней в соцсетях.

Как сообщает МВД Дагестана, за последние сутки к ним поступило более двухсот обращений с просьбой дать правовую оценку случившемуся и наказать виновных. В полиции отмечают, что, судя по кадрам видео, избиение произошло задолго до публикации этой информации в общем доступе. Кроме того, никаких заявлений от потерпевшей не поступало.

Тем не менее, полиция по данному факту проведет проверку, которая установит все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято решение о возбуждении дела.