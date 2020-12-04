В Осетии подросток за рулем авто устроил ДТП с двумя погибшими

В Северной Осетии полиция возбудила уголовное дело против 16-летнего водителя, который устроил ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РСО - Алания.

Как сообщили в ведомстве, юноша сел за руль, не имея прав на управление транспортом. На пассажирском сиденье рядом с ним оказался 16-летний товарищ.

"Накануне примерно в 08.30 школьник двигался на ВАЗ-2114 со стороны поселка Бекан в сторону Ардона, - рассказали в пресс-службе МВД России по РСО - Алания. - Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Затем вылетел на левую обочину, где совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 30-летнего водителя. В результате ДТП водитель ВАЗ-21099 и 16-летний пассажир ВАЗ-2114 скончались на месте происшествия".

Кстати, сам молодой человек, устроивший тяжелую аварию, в катастрофе выжил. В случае, если его вина будет доказана, 16-летнему водителю грозит лишение свободы сроком до семи лет.