Юлия Ауг сыграла премьеру в Петербурге

Театр "Приют комедианта" пополнил репертуар новым спектаклем. Пьесу "Это все она" современного белорусского драматурга Андрея Иванова поставил выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Кирилла Серебренникова Александр Созонов в тандеме с художником Павлом Семченко (петербургский Инженерный театр АХЕ). Этот спектакль стал возвращением на петербургскую театральную сцену Юлии Ауг в качестве актрисы после 15-летнего перерыва (Юлия Ауг родилась в Ленинграде, окончила ЛГИТМик, работала в ТЮЗе. А в качестве режиссера она выпустила в этом году спектакль "Перемирие" в Театре "На Литейном").

"Это все она" - семейная драма. "Мать и сын в своих комнатах. Комнаты разделены чем-то бóльшим, чем просто стена", - так начинается пьеса.

- Он такой холодный. Он на меня смотрит этим ужасным взглядом. За что он так со мной? Я стала за него бояться. Вот он в интернете сидит целыми днями. Вот что он там делает?

- Она все время орет! Бесит… Мозги мне сушит. Ненавижу ее.

Они такие чужие. Она ничего не знает о нем. Как и большинство матерей цепенеет от страха: вдруг он наркоман? Пьет? Курит? А ему не интересна она, ее жизнь, рассказы о работе… Знакомо?

После смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка и помочь ему, мать регистрирует фейковый аккаунт под именем девушки Тоффи и начинает переписываться с парнем. Герои не просто общаются, а становятся друзьями. "Я люблю тебя!" - признается Костя Тоффи. Но как теперь объединить разные личности - настоящие, которые продолжают жить в конфликте, и выдуманные?

Спектакль в двух реальностях: Юлия Ауг и Илья Якубовский играют мать и сына в реальной жизни, Илья Тиунов и Анастасия Полянская - личности выдуманные, существуют в Сети под именами Тауэрский ворон и Тоффи.

После спектакля корреспондент "РГ" задала вопросы режиссеру Александру Созонову и актрисе Юлии Ауг.

Конструировали свой опыт

Это ваша первая постановка в Петербурге? И в театре "Приют комедианта"?

Александр Созонов: Да, первая. Мы давно обсуждали планы. До этого были у меня эскизы к спектаклям в БДТ и на Новой сцене Александринки. Выбор пьесы "Это все она" Андрея Иванова - идея худрука театра "Приют комедианта" Виктора Минкова, его же идея - пригласить на главную роль Юлию Ауг. Я восхищен продюсерской прозорливостью: именно сейчас надо ставить эту пьесу, именно с Ауг, и мне очень льстит, что в режиссеры выбрали меня, за что большое спасибо!

Интересно, что вы ученик Кирилла Серебренникова, и Ауг работает с этим режиссером в театре, Илья Якубовский, исполнитель роли сына, снимался у Серебренникова в фильме "Лето"...

Александр Созонов: Не думаю, что здесь есть прямая связь, скорее - опосредованная. Есть ощущение, что мы живем в одном пространстве - Серебренников, Ауг, я, Илья, и это наша работа - отражать происходящее в стране. С Юлией Ауг работать было легко, мы моментально поняли друг друга и перешли на "птичий язык", она суперпрофессионал, талантливая, умная женщина и актриса, начитанная, насмотренная, еще и режиссер, сразу понимает, что от нее хочет режиссер (а у меня есть актерский опыт).

Какую задачу вы поставили художнику Павлу Семченко? Или сценографию придумывал он?

Александр Созонов: С Павлом я работал впервые. Задачу я поставил "математическую": нужны два пространства, они не должны разделяться, как в пьесе, а надо, чтобы входили друг в друга: жизнь персонажей в интернете, с одной стороны, и с другой - реальная жизнь: тяжелая, мрачная, безвыходная ситуация, в которой находятся сын и мать. Мы ведь не отделены от интернета, он окружает нас, мы меняем, переодеваем социальные маски, и субличности, которые представляют нас в интернете, живут параллельно. Семченко придумал несколько "перевертышей". А дальше вместе придумывали, как распределиться с видео, как расставить свет, цвет, фактуры. Помимо того, что Павел прекрасный художник, у него режиссерский опыт, он подсказывал мне какие-то детали, не оставлял меня до самой премьеры - я с таким столкнулся впервые, это большое счастье - работать с таким художником. Думаю, мы продолжим в дальнейшем сотрудничество.

А в вашей семье, когда вы были подростком, были отношения, похожие на войну? Доводилось ли вам испытать подобное? Или в семьях друзей наблюдали такое непонимание?

Александр Созонов: Как известно, лирический герой не равен автору. Думаю, что конфликты с родителями были у всех. От этого формируется наша личность. От вопросов, которые мы им задаем, от споров… Поэтому априори постановка получилась автобиографической - не только моей, а всех участников спектакля, автора, актеров, художника, композитора, все привнесли в него что-то свое, мы вместе конструировали свой опыт.

Справка "РГ"

Александр Созонов родился в 1983 году в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет по специальности "маркетинг в машиностроении". Затем переехал в Чехию для обучения в аспирантуре и написания докторской диссертации по экономике. В 2006 году создал Пражский Театр "Студия-Кси", первый русскоязычный театр на территории Чешской Республики. Поставил более 30 спектаклей в России и за рубежом.

Идеальный пазл

Что повлияло на ваше решение? Привлекла роль? Еще одна работа? Или возможность снова оказаться на петербургской сцене?

Юлия Ауг: Меня привлекло все вместе. Бывают такие моменты, когда все складывается в идеальный пазл и не возникает вопросов. Эту пьесу я знаю давно, она была участницей "Любимовки-2013" и тогда произвела впечатление разорвавшейся бомбы. А тут мне позвонил Виктор Минков, с которым мы знакомы много лет, и сказал, что в его театре будет ставить Саша Созонов, и мне хотят предложить главную роль. Согласилась сразу. Я знаю театр "Приют комедианта". Знаю Созонова, он ученик Кирилла Серебренникова, для меня это определенный знак качества и общий язык. А дальше начались репетиции…

У вас в жизни был конфликт с дочерью-подростком?

Юлия Ауг: Был. Но очень короткий. Скорее, отчуждение, не конфликт, и, к счастью, продлилось это недолго. А сейчас мы, думаю, самые близкие подруги, у нас нет секретов, делимся сокровенным, знаем друг о друге даже очень личные, тонкие вещи.

А с интернетом у вас какие отношения?

Юлия Ауг: Очень хорошие: я есть почти во всех соцсетях. Когда-то и я не знала, как обращаться с компьютером, даже печатать не умела. Правда, это было так давно! И мой будущий муж, он был программистом, в начале 2000-х, 20 лет назад, познакомил меня с этим миром. И постепенно я стала вполне популярным блогером. У меня немало подписчиков.

Нет желания покинуть сети? Ведь сколько грязи, злобы там!

Юлия Ауг: Но это хорошая коммуникационная платформа. Найти человека в Инстаграме, Фейсбуке значительно проще, быстрее, чем искать его, допустим, через агентов, знакомых, коллег. И многие рабочие предложения я получаю, кстати, именно там. Я подписана на несколько каналов. Открываю утром, читаю - и узнаю все новости. Кино-и театральные в том числе. Это безусловные СМИ, и в гораздо большем объеме, нежели старые, классические газеты, к которым мы привыкли.

Справка "РГ"

Юлия Ауг имеет актерское и режиссерское образование. Снималась в фильмах "Интимные места", "Овсянки", "Ученик", "Екатерина", "Крепостная", "Лето", "Доктор Лиза". Занята в спектаклях театра "Гоголь-Центр" - "Идиоты", "(М)ученик", "Персона". В Санкт-Петербургском театре "На Литейном" выпустила в качестве режиссера в 2020 году спектакль "Перемирие".