Отец выпускницы в Новгородской области подал в суд за шпаргалку на ЕГЭ

Житель Новгородской области пытался через суд оспорить удаление дочери с ЕГЭ по биологии. Причиной, из-за которой девушку попросили покинуть кабинет, стала шпаргалка, обнаруженная на полу в классе.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области, девушка сдавала экзамен по биологии. Бумажка упала на пол лишь когда девушка уже сдала бланк с вопросами. Члены комиссии обнаружили бумажку и заставили девушку писать объяснение, а затем удалили ее с экзамена.

Для экзаменуемого в этой процедуре нет ничего хорошего. Дело в том, что если результаты экзамена не засчитываются, то поступить никуда, где требуется этот предмет, нельзя. Нужно ждать следующего года и сдавать экзамен в особый день.

Отец девушки решил через суд оспорить сам факт аннулирования. Но и представители Министерства образования Новгородской области подготовились к процессу. На судебном заседании они смогли доказать, что это был не абстрактный лист бумаги, а шпаргалка, причем выпала именно она из вещей выпускницы. Пользовалась ли девушка шпаргалкой, вопрос спорный, но правила ЕГЭ строги: за подсказки любого рода полагается удаление с экзамена. Таким образом, девушке, если она желает связать свою жизнь с биологией, все же придется сдавать ЕГЭ на следующий год.