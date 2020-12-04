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04.12.2020 19:22
Рубрика: Общество

В Петербурге открылась выставка к 800-летию Александра Невского

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
В Северной столице в историческом парке "Россия-моя история" открылась фотовыставка "Во имя святого князя", посвященная грядущему 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.

В экспозиции представлено 100 фотографий из одноименного альбома-энциклопедии, составленного наместником Александро-Невской Лавры епископом Кронштадтским Назарием.

Фото: Пресс-служба Валаамского монастыря
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Трехтомное иллюстрированное издание посвящено храмам, часовням, приделам и другим молитвенным местам во имя святого Александра Невского. Посетители фотовыставки "Во имя святого князя" смогут увидеть храмы в честь святого князя Александра Невского в России и за рубежом, как действующие, так и разрушенные и занятые другими учреждениями.

Издание содержит сведения о более 1 600 храмах.

Информация о храмах, как рассказал владыка Назарий, собиралась по крупицам. Поисковые системы в Интернете не спасали. Приходилось проверять информацию по различным источникам. А во время отпуска наместник садился в машину и ездил по России, по Украине. Многое фотографировал сам. Лично посетил более двухсот храмов.

- Какие самые сильные впечатления я вынес из тех поездок? Это трагедия исчезновения, которую пришлось видеть в нескольких русских и украинских селах. Храмы и являют ее собой. Почему? Они строились капитально, и если деревня вся развалена, остались одни яблони да вишни - там, где цвели сады, так и храм - в руинах. Едешь к храму: была когда-то хорошая полевая дорога, а теперь заросла. Перед тобой бурелом, через который нужно перебраться, чтобы достичь развалин. Где-то всего несколько камней от храма и осталось, - говорит владыка о наболевшем.

Выставка открыта в помещении временных экспозиций и продлится до 24 декабря. Вход свободный.

В регионах Общество Религия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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