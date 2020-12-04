В Сыктывкаре заработало бесплатное такси для пациентов с COVID-19

Новости

Подмосковная прокуратура взяла на контроль расследование тройного убийства 21:31
Вакцинация от коронавируса в Москве: как это будет 21:21
Врач рассказала, как подготовиться к вакцинации от COVID-19 21:21
Дания прекратит разведку новых месторождений нефти и газа в Северном море 21:19
Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020" 21:15
В Подмосковье убили семью из трех человек 21:10
Германия обновит фонетический алфавит, удалив слова, добавленные нацистами 20:54
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году 20:45
Путин обсудил на совещании Совбеза ситуацию в СНГ 20:43
Путин назначил Чубайса спецпредставителем по связям с международными организациями 20:37
Хуснуллин: Надо ориентироваться на ипотечные ставки в развитых странах 19:53
Стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны 19:48
Российские регионы подключатся к масштабной вакцинации на следующей неделе 19:43
Песков пояснил ситуацию с приложением для вопросов к пресс-конференции Путина 19:31
В Еврокомиссии раскритиковали новые санкции США по "Северному потоку-2" 19:30
Дмитрий Чернышенко: Мы должны четко понимать, чем живет мировая наука 19:29
Выплата надбавок медикам в Беларуси сохранится до окончания эпидемии 19:15
Москву ждет аномально высокое давление, как в шахте 18:57
Количество научных рот в технополисе "ЭРА" увеличится до восьми 18:52
Устроившая скандал биатлонистка Павлова попала в состав сборной на эстафету КМ 18:37
Тутберидзе опровергла переход на удаленную работу из-за простуды 18:31
Частые видеоконференции увеличили спрос на пластические операции в Британии 18:17
Совет директоров "Роснано" избрал Куликова вместо Чубайса 18:03
Скончалась старейшая жительница Петербурга 17:57
Курс евро на Мосбирже впервые за неделю опустился ниже 90 рублей 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Горячая линия: задайте вопрос о капитальном ремонте жилых домов
Как законы декабря изменят жизнь россиян
Как законы декабря изменят жизнь россиян
04.12.2020 19:37
Рубрика: Общество

В Сыктывкаре заработало бесплатное такси для пациентов с COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жители Сыктывкара, заболевшие коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно доехать до профильного амбулаторного центра и вернуться обратно на специальном такси, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Фото: iStock
Власти попросили туристов не приезжать на Новый год в Петербург

Амбулаторный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией расположен на базе Сыктывкарской городской поликлиники №3. Сюда направляют тех, кто в силах сам дойти до врача.

Сыктывкар - город большой. И на общественном транспорте ехать к доктору опасно, в первую очередь для других пассажиров.

Поэтому в регионе и решили организовать специальное такси. Водитель на вызове использует специальные средства защиты. После каждого пациента салон проходит дезинфекцию. Сами водители - это здоровые люди младше 65 лет и без хронических заболеваний.

Социальное такси работает в Сыктывкаре с понедельника по субботу с 8.00 до 21.00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Российские регионы подключатся к масштабной вакцинации на следующей неделе
Путин поручил внести новые законы по искусственному интеллекту. Главное
В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году
Курс евро на Мосбирже впервые за неделю опустился ниже 90 рублей
ФСБ пресекла попытку нарушения российско-украинской границы
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии