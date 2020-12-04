В Сыктывкаре заработало бесплатное такси для пациентов с COVID-19

Жители Сыктывкара, заболевшие коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно доехать до профильного амбулаторного центра и вернуться обратно на специальном такси, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Амбулаторный центр для пациентов с коронавирусной инфекцией расположен на базе Сыктывкарской городской поликлиники №3. Сюда направляют тех, кто в силах сам дойти до врача.

Сыктывкар - город большой. И на общественном транспорте ехать к доктору опасно, в первую очередь для других пассажиров.

Поэтому в регионе и решили организовать специальное такси. Водитель на вызове использует специальные средства защиты. После каждого пациента салон проходит дезинфекцию. Сами водители - это здоровые люди младше 65 лет и без хронических заболеваний.

Социальное такси работает в Сыктывкаре с понедельника по субботу с 8.00 до 21.00.