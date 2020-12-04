В бухте Севастополя разлилось топливо из остатков корабля "Керчь"

В Севастопольской бухте в районе Инкермана произошел разлив топлива из остатков корпуса большого противолодочного корабля "Керчь", передает пресс-служба Росприроднадзора.

- Из Севастопольского морского порта поступила информация о загрязнении Черного моря. Инспекторы обследовали акваторию и водоохранную зону: на поверхности воды видны радужные пятна и пленка, присутствует запах нефтепродуктов, - сказано в сообщении.

Площадь загрязнения составила 85 тысяч квадратных метров. Это установили специалисты Росприроднадзора, взяв пробы морской воды в шести точках.

В природоохранном ведомстве также сообщили, что причиной разлива топлива стала разделка на металл корпуса БПК "Керчь".

- Недалеко от нефтяного пятна, на одном из причалов, компания ООО "Металл Экспорт" производила разделку БПК "Керчь". По словам начальника участка проведения работ, вода с остатками топлива попала в море, - рассказали в Росприроднадзоре.

Сотрудники ведомства рассчитывают ущерб, причиненный акватории Черного моря.

Справка "РГ"

БПК "Керчь" проекта 1134Б вывели из состава Черноморского флота в феврале 2020 года и отправили на утилизацию. Разделка корабля происходила у причала в Инкермане. На прошлой неделе на остатках корабля произошел пожар, по информации МЧС, загорелся мазут в нижнем ярусе корпуса.