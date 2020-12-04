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04.12.2020 16:18
Рубрика: Происшествия

В Сочи пенсионер на внедорожнике сбил четырех женщин

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В поселка Верхнее Буу Лазаревского района Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и трое получили травмы.

Фото: Пресс-служба ГУВД России по Кубани
На Кубани на водителя школьного автобуса завели дело после ДТП

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Кубани, авария произошла накануне в 14.00 на улице Октемберянской, напротив дома 76 (на подъезде к кладбищу).

По предварительным данным, 78-летний водитель на автомобиле Chevrolet Niva не справился с управлением при движении по уклону вниз и совершил наезд на четырех пешеходов - женщин 1952, 1975, 1974, 1986 годов рождения, которые двигались по проезжей части.

От полученных травм на месте ДТП скончалась 68-летняя женщина, еще трое получили травмы, им назначено стационарное лечение.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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