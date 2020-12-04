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04.12.2020 14:44
Рубрика: Происшествия

В Сочи завели уголовные дела о загрязнении почвы и воды

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовные дела после загрязнения предприятием ЖКХ окружающей среды и поверхностных вод водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Кубани.

В ходе плановой проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства при отведении хозяйственно-бытовых стоков с очистных сооружений канализации в водные объекты в деятельности МУП Сочи "Водоканал" выявили многочисленные нарушения.

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Как уточнили в пресс-службе управления СК по Краснодарскому краю, согласно заключению эксперта, эти отходы относятся к IV классу опасности, и в месте их сброса имелось превышение уровня азота аммония в 1,2 раза. В результате окружающей среде и плодородному слою почвы причинен существенный вред. Ущерб составил более двух миллионов рублей.

Также в ходе проверки установлено, что очистные сооружения "Черноморец" и "Аше" находятся в нерабочем состоянии, происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод с примесью активного ила по береговому выпуску в реки Аше и Буу. В соответствии с экспертными заключениями на выходе с очистных сооружений и в воде в месте сброса стоков обнаружены химические вещества в концентрациях, многократно превышающих предельно-допустимые значения для водных объектов рыбохозяйственного значения. Ущерб водным биоресурсам рек составил более 400 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы СК и полиции, по результатам которых возбуждены уголовные дела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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