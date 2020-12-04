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04.12.2020 17:19
Рубрика: Происшествия

Житель Таганрога случайно застрелил приятеля при настройке прицела

Текст: Тимур Алиев (Ростов-на-Дону)

Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Таганрога. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Фото: МЧС по Нижегородской области
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По данным следствия, мужчина, настраивая тепловизорный прицел, случайно выстрелил из охотничьего ружья в сторону мишени, несмотря на то, что рядом с ней находится его знакомый.

Товарищ незадачливого стрелка получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте происшествия.

"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - информирует Следственный комитет РФ по Ростовской области.

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