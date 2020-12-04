Житель Таганрога случайно застрелил приятеля при настройке прицела

Следственный комитет РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Таганрога. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, мужчина, настраивая тепловизорный прицел, случайно выстрелил из охотничьего ружья в сторону мишени, несмотря на то, что рядом с ней находится его знакомый.

Товарищ незадачливого стрелка получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте происшествия.

"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - информирует Следственный комитет РФ по Ростовской области.