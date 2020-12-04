Под Челябинском в ДТП с автобусом погибли юные пассажирки легковушки

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, в котором погибли две 18-летние девушки. Они находились в автомобиле LADA Granta, который врезался в пассажирский автобус.

- Сегодня около часа дня на пятом километре автодороги Рощино - Новое поле в Сосновском районе Челябинской области 21-летний водитель LADA Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом Next, сообщили в пятницу в ГИБДД региона.

В результате ДТП две пассажирки легковушки скончались на месте происшествия. Предположительный виновник аварии госпитализирован в состоянии комы. Кроме того, травмы получил один из пассажиров автобуса.

Уже установлено: легковушкой управлял житель республики Таджикистан, отметили в ГИБДД.