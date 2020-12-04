В Екатеринбурге трое подростков сбежали из социального центра

В Екатеринбурге и области полицейские и волонтеры ищут троих подростков, которые сбежали из социально-реабилитационного центра.

По информации Следственного комитета Среднего Урала, несовершеннолетние покинули учреждение на улице Реактивной второго декабря. Девочки 2007 и 2009 годов рождения, мальчик - 2009-го. До сих пор ничего не известно об их местонахождении.

Накануне городское управление МВД разослало ориентировки на детей и сообщило что на их розыск ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга.

"Устанавливаются обстоятельства случившегося, опрашиваются сотрудники центра, родственники и знакомые несовершеннолетних, анализируются их характеристики", - передает пресс-служба регионального СК.

У правоохранительных органов имеются данные, что детей видели в нескольких местах в Екатеринбурге. Все поступающие сведения тщательно и оперативно проверяются.