В Нижнем Тагиле ввели карантин из-за чумы свиней

В Нижнем Тагиле ввели карантин из-за африканской чумы свиней на одном из предприятий. Соответствующее распоряжение губернатора Свердловской области опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, инфицированный цех по переработке и реализации продукции находится на улице Носова. Посещение объекта запрещено для всех, кроме рабочих, специалистов ветеринарной службы, и персонала, который занимается ликвидацией очага заразы. Также запрещена отгрузка мясной продукции.

О дате возобновления работы компании не сообщается, но, как правило, карантин снимают через 40 дней с момента последнего случая падежа, а разведение свиней в неблагополучном пункте разрешается не ранее, чем через 40 дней после снятия карантина.

Напомним: африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но смертность среди животных достигает почти ста процентов (выживают лишь отдельные особи, при этом они более года остаются вирусоносителями).