В УФАС рассказали, куда жаловаться при росте цен на лекарства

В свердловском управлении Федеральной антимонопольной службы рассказали, куда можно пожаловаться жителям, сталкивающимся с ростом цен на лекарства и медуслуги.

Как пояснили в ведомстве, цена производителя регулируется на 758 препаратов, входящих в список жизненно необходимых (ЖНВЛП). Кроме того, регулируется предельная наценка на них в аптечных сетях - постановлением РЭК Свердловской области. Она варьируется от 17 до 40 процентов в зависимости от лекарства.

- Любой гражданин может посчитать, завышена цена или нет. Если да - обращаться в Росздравнадзор. Именно эта служба контролирует цены в аптеках на лекарства из списка ЖНВЛП. А на лекарства, не входящие в него, цены свободные, - пояснил руководитель свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов.

По его словам, в перечне ЖНВЛП есть все необходимое для лечения и не менее эффективное, чем препараты, которые сегодня пользуются повышенным спросом. Жалоб конкретно на удорожание арбидола и триазаверина антимопольщики не получали.

- Можно попросить врача, назначающего лечение, подобрать аналоги по лечебной субстанции как раз из списка ЖНВЛП. У одних и тех же субстанций могут быть десятки торговых наименований, - подчеркнул Дмитрий Шалабодов.

Цены на компьютерную томографию тоже не подлежат госрегулированию. Но с учетом жалоб граждан антимонопольщики разослали запросы по всем медучреждениям региона, оказывающим подобные услуги, чтобы разобраться, на каком основании в последнее время выросла их стоимость.

Тесты, выявляющие COVID-19, закупаются только клиниками и по регулируемым ценам. Обычному гражданину приобрести эту продукцию в аптеке не получится. Разница в цене диагностики может объясняться способом забора материала и срочностью, подчеркнули в свердловском УФАС.

Что касается удорожания пульсоксиметров (по словам граждан, в Свердловской области они стоят в 3-4 раза больше, чем в соседней Челябинской), то здесь причиной стал резкий скачок спроса при свободном ценообразовании.

- Кто-то пустил слух, что по уровню кислорода в крови можно определить, заражен ты коронавирусом или нет, и люди начали массово скупать эти приборы. Правильнее обращаться к врачам, а не пытаться самостоятельно ставить диагнозы и лечиться, - считает Дмитрий Шалабодов.