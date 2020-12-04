Росгвардия стала лауреатом "Премии Рунета 2020"

В Москве состоялась Церемония награждения "Премии Рунета 2020". Лауреатом этой премии в номинации "Государство и общество" стала Росгвардия.

В своем поздравлении, руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил креативный подход Росгвардии к созданию медиапроектов и работе с аудиторией. Он подчеркнул, что конкурсная работа ведомства заслуживает аплодисментов.

Свой специальный приз Росгвардия получила за программу "Проверка на прочность". Этот молодежный медиапроект знакомит интернет-аудиторию со спецификой служебной деятельности ведомства. В роли военнослужащих и сотрудников Росгвардии пробуют себя российские знаменитости. Они выполняют интересные задания под руководством профессиональных инструкторов и рассказывают о задачах и предназначении Росгвардии. "Проверка на прочность" - уникальный проект, который Росгвардия реализовала первой из силовых структур. Реалити-шоу создаётся полностью силами ведомственных специалистов - военнослужащих Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества и киностудия Росгвардии.

Напомним, "Премия Рунета" присуждается за внесение значительного вклада в развитие русскоязычного сегмента интернета и выдающиеся достижения в сфере электронных коммуникаций. В этом году за звание лауреатов боролись более тысячи СМИ и онлайн-ресурсов в 14 номинациях. Среди победителей - ведущие средства массовой информации, творческие команды образовательных, социальных и цифровых проектов.