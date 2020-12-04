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04.12.2020 20:53
Рубрика: Экономика

Россия и Узбекистан обсудили приоритеты в промышленной сфере

Текст: Светлана Ментюкова
Узбекистан обозначил направления промышленности, развитие проектов в которых совместно с Россией он считает приоритетными. Среди них автомобилестроение, нефтегазовая и цементная отрасли, энергетическое машиностроение, высокие технологии, АПК и другие. Практически все основные сферы промпроизводства входят в сферу интересов Республики. Эти вопрос обсуждались в ходе рабочей поездки главы Минпромторга РФ в Узбекистан, передает пресс-служба российского ведомства.

"Отрадно, что на узбекистанской стороне у нас есть надёжные партнёры и единомышленники - министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Центр разработки инвестиционных проектов. Вместе мы создали рабочую группу, своеобразный "проектный офис", основной задачей которого является как поиск и разработка новых перспективных направлений сотрудничества, так и реализация и мониторинг уже запущенных инициатив", - отметил Денис Мантуров, передает его слова пресс-служба.

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Как отметили в Минпромторге, проектный офис является одним из инструментов для формирования новых предложений по сотрудничеству, квалифицированному отбору и сопровождению значимых инвестиционных проектов, оперативного реагирования на возникающие сложности. Глава российского торгово-промышленного ведомства обратил внимание, что Минпромторг стремится стать "единым окном" для российских предприятий, желающих работать на узбекистанском рынке.

В рамках поездки Денис Мантуров встретился с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Стороны, в частности, обсудили проекты в области авиации, фармацевтики, в золоторудной и меднорудной отраслях, сельхозмашиностроении и вагоностроении. Ранее российский министр провел переговоры с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, а также круглый стол с деловыми кругами Узбекистана.

Стороны обсудили приоритеты в области промышленного развития, так наибольший интерес вызвали проекты в области автомобилестроения, нефтегазовой и цементной промышленности, энергетического машиностроения, высоких технологий, авиастроения, железнодорожного машиностроения, АПК, добычи полезных ископаемых, поставок коммунальной техники, торговли и логистики.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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По словам главы Минпромторга России, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество развивается весьма динамично. Несмотря на вызовы, взаимная торговля растёт, что особенно важно на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Денис Мантуров и Сардор Умурзаков подписали межведомственный Меморандум "О взаимодействии в области промышленности, внешней торговли и инвестиционного сотрудничества".

В продолжение договоренностей, достигнутых между Денисом Мантуровым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев и замминистра инвестиций и внешней торговли Республики Шухрат Вафаев подписали План мероприятий по организации и проведению международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Узбекистане в 2021 году.

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