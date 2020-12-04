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Рубрика: Спорт

СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ"

Текст: Артур Нанян
Фото: AFP/J. Bassa Фото: AFP/J. Bassa
Фото: AFP/J. Bassa

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси летом 2021 года станет футболистом "ПСЖ". Об этом сообщил в Twitter журналист радиостанции RMC Sport Даниэль Риоло.

Фото: Reuters
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По окончании сезона истечет срок соглашения Месси с "Барселоной". Соответственно, в "ПСЖ" он перейдет бесплатно. В августе Лионель пытался покинуть "сине-гранатовых" из-за конфликта с теперь уже бывшим президентом клуба Хосепом Бартомеу. Однако даже после ухода Бартомеу аргентинец склонен к смене обстановки.

Косвенно на переход Месси в "ПСЖ" намекнул лидер парижан Неймар, который с 2013 по 2017 годы выступал с Лионелем в "Барселоне".

"Я хочу снова быть в одной команде с Месси, наслаждаться игрой, находясь рядом с таким футболистом. Мы должны это сделать в следующем году", - сказал Неймар после матча Лиги чемпионов с "МЮ" (3:1).

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