СМИ: Лионель Месси перейдет в "ПСЖ"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси летом 2021 года станет футболистом "ПСЖ". Об этом сообщил в Twitter журналист радиостанции RMC Sport Даниэль Риоло.

По окончании сезона истечет срок соглашения Месси с "Барселоной". Соответственно, в "ПСЖ" он перейдет бесплатно. В августе Лионель пытался покинуть "сине-гранатовых" из-за конфликта с теперь уже бывшим президентом клуба Хосепом Бартомеу. Однако даже после ухода Бартомеу аргентинец склонен к смене обстановки.

Косвенно на переход Месси в "ПСЖ" намекнул лидер парижан Неймар, который с 2013 по 2017 годы выступал с Лионелем в "Барселоне".

"Я хочу снова быть в одной команде с Месси, наслаждаться игрой, находясь рядом с таким футболистом. Мы должны это сделать в следующем году", - сказал Неймар после матча Лиги чемпионов с "МЮ" (3:1).