Устроившая скандал биатлонистка Павлова попала в состав сборной на эстафету КМ

Тренерский штаб российской сборной определился с составом на женскую эстафету (4 х 6 км), которая пройдет в рамках второго этапа Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

На дистанцию выйдут Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Евгения Павлова, заявившая после спринта на этапе Кубка мира в Контиолахти о том, что ей некомфортно в национальной команде. Эстафета запланирована на 5 декабря, начало - 17:15 по московскому времени.

Ранее в субботу (в 15:20 по Москве) пройдет мужская гонка преследования. Россия в ней будет представлена Матвеем Елисеевым, Александром Логиновым, Эдуардом Латыповым и Антоном Бабиковым.