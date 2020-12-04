В этом году впервые за 30 лет Россия обойдется без импортной свинины

По результатам 2020 года общий объем производства свинины в России впервые преодолеет рубеж в 4 млн тонн и достигнет 4,3 млн тонн. Такой прогноз сделал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев на конференции "Российское свиноводства 2020-2025".

Покупать свинину, в отличие от всего остального мяса, россияне тоже стали больше. По оценке Ковалева, потребление мяса в этом году впервые приблизится к 77 кг на человека, а потребление свинины превысит 28 кг на человека. Это наибольший показатель за последние 30 лет. И этот рост продолжится, считает он.

По словам эксперта, импорт свинины практически "обнулился": в 2020 году Россия впервые за 30 лет проживет без импортной свинины. "От тотальной импортной зависимости, которая наблюдалась еще в середине 2000-х годов, когда импорт приближалась к 50% от потребности, мы к концу 2019 года практически вышли на 100% самообеспеченность по мясу свинины", - подчеркнул Ковалев.

Но полная самообеспеченность означает, что любые дополнительные объемы несут риск перенасыщения внутреннего рынка: импорт вытеснять уже некуда, поэтому остается только один путь - наращивать экспорт.

По прогнозам союза, рост производства продолжится вплоть до 2023-2024 года. Последние льготные кредиты под инвестиционные проекты на строительство новых свинокомплексов были выданы в 2018 году, и эти проекты сейчас еще реализуются. Только у топ-20 компаний в следующие четыре года объем производства свинины по сравнению с 2019 годом вырастет на 1,4 млн тонн в убойном весе.

Из них около 500 тыс. тонн будет съедено внутри страны за счет увеличения потребления, еще около 550 тыс. тонн уйдет на замещение объемов от старых и неэффективных комплексов. Соответственно, за рубеж нам надо будет отправить дополнительно 400 тыс. тонн.

По словам эксперта, по экспорту уже произошли революционные изменения: за 9 месяцев этого года Россия удвоила поставки на мировой рынок. А по итогам года, по прогнозам союза, экспорт вырастет на три четверти - до 185-190 тыс. тонн. При этом еще 2-3 года назад в структуре экспорта важнейшая роль принадлежала субпродуктам (их доля составляла около двух третей от общего объема), а по результатам этого года доля именно мяса будет составлять порядка 60%. "Это резко повышает стоимость экспорта и обеспечивает разгрузку внутреннего рынка", - считает эксперт. В денежном выражении экспорт свинины по итогам года превысит 300 млн долларов, а общий экспорт мяса приблизится (с учетом колбасной, консервной продукции) к 1 млрд долларов, прогнозирует Ковалев.

Основные покупатели российской свинины - Украина, Беларусь, Вьетнам, Гонконг. В эти страны поставляется 90% всего объема. Главную роль в увеличении экспорта в этом году сыграло открытие рынка Вьетнама. Новичками с огромными темпами прироста стали также такие страны, как Монголия и Казахстан. А всего мы поставляем свинину в более чем 30 стран мира.

Вместе с тем, Юрий Ковалев признает: дальше расти в экспорте будет сложнее - на всех основных рынках, куда Россия поставляет свинину, резко усилилась конкуренция. При этом у нас отсутствует доступ на самый большой рынок - Китая. А в этом году на фоне вспышек африканской чумы свиней Китай импортирует более 4,5 млн тонн свинины. "Мы считаем, что в случае недопуска на рынок Китая даже при благоприятном сценарии экспорт продукции свиноводства останется на уровне не более 200 тыс. тонн, то есть не имеет существенных перспектив роста", - считает эксперт.

При этом, если в 2020 году на фоне COVID оптовые цены на свинину впервые за последние пять лет росли, в 2021 году они продолжат падать - снижение может составить 5-7% за год, оценивает Ковалев. Тогда как цены на зерно в этом году складываются крайне высокие. Соответственно, растут затраты на корма, из-за чего маржинальность свиноводческого бизнеса не только кратно снизится, но и может перейти в отрицательную зону, полагает эксперт. По его прогнозам, с конца 2019 года к началу 2021 году себестоимость производства свинины вырастет на 10-15%. "Действует фактор роста стоимости шротов из-за валютозависимости, роста стоимости аминоксилот из-за девальвации национальной валюты", - добавляет Ковалев.

Чтобы снизить цены на зерно, Национальный союз свиноводов совместно с другими отраслевыми ассоциациями недавно обратились в правительство с просьбой ввести экспортные пошлины на зерно. Введения квоты на экспорт, что предлагает Минсельхоз, будет недостаточно для снижения цен на зерно на внутреннем рынке, считает эксперт.