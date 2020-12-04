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04.12.2020 20:00
Рубрика: Власть

В Госдуме изменили норму о сенаторском статусе для экс-президента

Текст: Татьяна Замахина
Экс-президент сможет стать пожизненным сенатором в любой момент - без ограничения по срокам. Такую поправку рекомендовал принять Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Фото: iStock
Госдума приняла законопроект о пожизненных сенаторах

Ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект о формировании Совета федерации - одна из норм документа предполагает, что бывший глава государства сможет стать сенатором пожизненно, подав заявление. В прежней версии документа на решение об этом экс-президенту давалось три месяца после вступления закона в силу. Профильный комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении в измененном виде.

Согласно новой одобренной версии, президент РФ, прекративший полномочия до вступления в силу нового закона, сможет подать заявление на пожизненную квоту сенатора в любой момент без ограничения по срокам. Поправить таким образом законопроект предложил глава комитета Павел Крашенинников, и коллеги одобрили его идею, следует из думской базы.

Законопроект во втором чтении Госдума планирует рассмотреть на ближайшем пленарном заседании 8 декабря.

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