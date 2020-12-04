В ООН спрогнозировали тяжелейший гуманитарный кризис в 2021 году

В ООН ожидают, что в 2021 году в мире разразится тяжелейший за последние 75 лет гуманитарный кризис. Уже сейчас сотни миллионов людей оказались на грани голодной смерти. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

По его словам, следующий год может ознаменоваться самым серьезным гуманитарным кризисом с момента основания Организации Объединенных Наций. За предыдущие четыре года из-за различных вооруженных конфликтов количество людей, которые находятся на грани голодной смерти, увеличилось с 80 миллионов до 135 миллионов человек. А сейчас из-за коронавируса их стало в два раза больше.

"Из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 до 270 миллионов. Исходя из того, что мы сейчас видим, 2021 год будет катастрофическим", - заявил Бизли, которого цитирует РИА Новости.

Из-за экономического спада у ООН просто нет необходимых средств, чтобы исправить ситуацию (ранее уже было потрачено 19 триллионов долларов). Впрочем, если их все же удастся собрать, шансы предотвратить дестабилизацию, голод и миграцию серьезно возрастут.