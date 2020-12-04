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04.12.2020 19:02
Рубрика: Общество

В России модернизируют более 3 тысяч поликлиник и ФАПов

Текст: Елена Манукиян
К участию в программе модернизации первичного звена здравоохранения подключились более 3 тысяч медорганизаций, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства в пятницу, 4 декабря.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Все программы разработаны, к участию в них заявлены 3003 медицинские организации", - сказала она, подчеркнув, что замечания к регионам все-таки были. Так, до конца недели они должны конкретизировать мероприятия по доступности первичного звена, внести в программы информацию о домовых хозяйствах, указать перечень населенных пунктов, которые будут обслуживаться мобильными бригадами, а также предоставить анализ транспортной инфраструктуры и проектно-сметную документацию по всем заявленным объектам.

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"Доработанные программы на следующей неделе должны поступить в правительство. Сначала их рассмотрит проектный комитет по здравоохранению, а потом о них доложат председателю правительства и президенту страны", - пояснила вице-премьер.

Она также отметила, что в ближайшие 3 года на реализацию мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения планируется потратить 270 млрд рублей из федерального бюджета.

Однако программа будет реализовываться в течение 5 лет, так что в общей сложности сумма увеличится 500 млрд рублей. Еще 50 млрд будет выделено из бюджетов регионов.

Реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения начнется с 1 января 2021 года.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Реформа здравоохранения

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